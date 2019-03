Die Ruderinnen und Ruderer des Akademischen Ruder-Clubs ( ARC ) zu Münster waren sich ihrer Verantwortung bewusst und machten sich im Rahmen des Projekts „Ein Leben retten“ mit der Laienreanimation vertraut.

Das vom Vorstand organisierte Angebot stieß auf großen Resonanz, so dass bereits nach kurzer Zeit alle 22 Teilnehmerplätze vergeben waren. Nach einem kurzen Einführungsvortrag galt die Parole: „1. Prüfen 2. Rufen und 3. Drücken“. An zwei lebensechten Reanimationspuppen, von denen eine spontan „Hans“ getauft wurde, wurde intensiv geübt.

„Woran erkenne ich, dass ich reanimieren muss? Wie organisiere ich Hilfe und Ablösung? Wie finde ich den richtigen Druckpunkt? Wie häufig, wie feste und wie schnell muss ich drücken? Wie löse ich ab? Kann ich etwas falsch machen?“ Das waren laut einer Pressemitteilung die zentralen Themenbereiche, die beim praktischen Training im Mittelpunkt standen.

„Jeder Teilnehmer kam mehrfach an die Übungspuppen, so dass alleine ‚Hans‘ mindestens 44 mal reanimiert wurde“, schreibt der Verein. Auch die erwartete Frage: „Was mache ich mit einem Defibrillator?“ wurde von Raphael Weiss beantwortet: „Ich habe zwei mitgebracht und die Verwendung üben wir jetzt auch noch.“

Die 22 Ruderinnen und Ruderer bekamen abschließend ein Diplom.

Alle seien sich einig gewesen, dass solche Trainingsangebote Schule machen sollten. Das konnte der Notarzt Weiss nur bestätigen: „Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes werden in Norwegen 65 bis 73 Prozent der erfassten Personen mit Herzstillstand durch Laien reanimiert – in Albanien sind dies 65 Prozent, in Deutschland jedoch gerade einmal 28 Prozent.“