Knallharte Knast-Geschichten

Ein Gesicht könnte markanter nicht sein. Joe Bausch zeigte es in all seinen Facetten am Freitagabend im Kulturbahnhof. Wer den Arzt Dr. Josef Roth aus dem Kölner Tatort erwartet hätte, mag enttäuscht gewesen sein. Das Publikum bekam es mit dem echtem Arzt zu tun, der über seine mehr als 30-jährigen Erfahrungen in der Forensik berichtete. Und es war spannend genug.

Fesselnd zog Joe Bausch seine Zuhörer im ausverkauften Kulturbahnhof in seinen Bann. Er unterhielt sie mehr als er aus seinem eher sachbezogenen Erstlingswerk „Knast“ und dem Folgeband „Gangsterblues“ las. Es waren Geschichten, die teils hart, tragisch, teils nachdenklich und witzig waren. Auch bei den Gefangenen ist das Leben bunt und schillernd. Wie bei dem Gefangenen, der dank plötzlichen Reichtums kurz vor der Freilassung mit einem Ferrari vorfuhr, und das ausgerechnet auf Joe Bausch’s Parkplatz.

Es waren Geschichten, die er als langjähriger Arzt im Hochsicherheitsgefängnis in Werl erlebt und begleitet hatte. Er lernte Persönlichkeiten kennen, die besser in die Psychiatrie hätten untergebracht werden sollen. „Mir kam die ganze Welt entgegen geflogen“, fragte er sich, ob es sinnvoll ist, die Verbrecher im vereinten Europa aufzunehmen, anstatt sie ihre Haft in ihren Heimatländern absitzen zu lassen. Auch der Knast sei ein Abbild unserer Gesellschaft. Drogensüchtige, viele Betroffene des fetalen Alkoholsyndrom seien unter den Insassen. Deswegen sei es geboten, die Zeit im Knast für eine Behandlung zu nutzen. Nicht-Therapierte seien nach wie vor eine Gefahr für die Gesellschaft.

Allerdings könne nicht ausgeschlossen sein, das auch Unschuldige lebenslang „verknackt“ würden. Ein Fall habe Joe Bausch erlebt, bei dem sein Bauchgefühl sagte, er war es nicht.

44 Prozent, so seine Erfahrung, seien aufgrund der vielfältigen Therapien nicht rückfällig. Für die anderen 56 Prozent gelte der Spruch „ich bin gelernter Verbrecher, wenn ich die Gelegenheit habe, mache ich es wieder“. Da helfe keine Therapie. „Irgendwann ist kein Sprechen mehr“, so Joe Bausch.

Und was passiert mit den über 60-Jährigen? Viele der „Hartz IV“-Empfänger kommen wieder, „weil sie sich im Knast so gut eingerichtet haben“, so Bausch.

Nicht wiederkommen dürfte der Kommentar, den Joe Bausch nach jedem Tatortdreh hören musste. „Sagen Sie mal, was ist bei Ihnen am Montag in der Sprechstunde los?“. Die Gelegenheit dazu hätte der Tatort „Bombengeschäft“ am Sonntagabend gegeben. Nur, jetzt ist Joe Bausch pensioniert.