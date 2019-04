Sieben Schulen und sieben Kitas aus dem Bezirk Hiltrup sind der Einladung der Stadt Münster und dem Verein Vamos gefolgt und haben an der Infoveranstaltung zum Fairen Handel in der Stadthalle teilgenommen.

Die Idee dazu war bereits bei der Auftaktveranstaltung „Hiltrup handelt fair“ am 8. Januar im Kulturbahnhof entstanden. Ziel sollte eine bessere Vernetzung und der regelmäßige Austausch von Informationen sein, teilt die Stadt Münster mit.

Zwei Fachreferenten stellten die Konzepte „Faire Kita“ und „Fair Trade-School“ vor. Vertreterinnen der Waldschule Kinderhaus und der Evangelischen Kindertageseinrichtung Epiphanias, die sich bereits „Faire Kita“ beziehungsweise „FairTrade-School“ nennen dürfen, berichteten über ihre Erfahrungen auf dem Weg der Zertifizierung. Sie gaben Tipps, wie das Thema „Fairer Handel“ in das Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen sowie der Kinder und Jugendlichen gebracht werden kann.

Die Mitwirkenden der Hiltruper Schulen und Kitas waren sich einig: Sie werden sich an den Kampagnen beteiligen. Nina Dohr (Stadt Münster, Amt für Bürger- und Ratsservice) und Kristin Duwenbeck (Eine Welt-Promotorin beim Verein Vamos) sowie Stadtteilmanager Linus Weistropp freuten sich über die rege Teilnahme und erste spannende Ideen, die entwickelt wurden.

So wird in den Grundschulen bereits über „Faire Picknicks“, eine „Faire Party“ oder ein „Faires Fußballturnier“ nachgedacht. An den weiterführenden Schulen (Hauptschule Hiltrup, Johannes-Gutenberg-Realschule und Immanuel-Kant-Gymnasium) wird sogar darüber beratschlagt, gemeinsame Sache zu machen. Alle Akteure seien zudem an der weiteren Zusammenarbeit interessiert. Ein weiteres Treffen sei geplant. Auch die Eltern sollen in den Prozess einbezogen werden.