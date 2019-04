Ob bei den Boliden im „Formel eins“-Zirkus oder den kleinen Rennflitzern, die von Schülern konstruiert werden: Am Ende sind es Bruchteile von Sekunden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Manchmal darf auch eine Portion Glück dazu kommen: Weil der Landessieger aus Thüringen zurückgezogen haben, wurde für das Rennteam „Prometheus“ vom KvG-Gymnasium der Weg zu den Deutschen Meisterschaften frei.

Feuer gefangen hat das Projektteam bereits reichlich. Sie werden es auch benötigen. Bis Mitte Mai wird an jedem freien Wochenende an einem neuen Rennflitzer gebastelt. Die Konstruktionen werden am Rechner optimiert; es wird gefräst, gefeilt und nochmals lackiert. Selbstverständlich erfolgt das mit bewährten Partnern, ohne die auf diesem Niveau kaum etwas möglich wäre.

Am 11. Mai fahren Timo Schmidt, Jens Henrotte, Thomas Schwartze, Dominik Tacke, David Waltermann und Christian Kimmeyer in die Autostadt Wolfsburg zu den Deutschen Meisterschaften. Rang vier hatten sie in NRW errungen. Die Konkurrenz ist in NRW ist bundesweit die härteste. Von den sechs Erstplatzierten kooperieren fünf Schulen sehr eng mit Universitäten. Da ist der vierte Platz für die KvG-Schüler bereits ein großer Erfolg.

Projektleiter Roland Kesselmann macht deutlich, dass aus seiner Sicht das „Prometheus“-Team noch Luft nach oben hat. Manch einer im Team träumt bereits von der Teilnahme an den Weltmeisterschaften.

Das schnellste Formel-eins-Auto auf die Piste gebracht und doch nicht die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geschafft – mit dieser bitteren Erfahrung musste die Mitglieder des Juniorenteams umgehen.

Beim Sponsorenabend musste Kesselmann erläutern, warum am Ende nur der zweite Platz heraussprang. Denn Schnelligkeit auf der Piste ist nur ein Kriterium. Es gibt eine Konstrukteurswertung, Punkte für die mündliche Präsentation des Projektes sowie die Gestaltung des Boxenstandes.