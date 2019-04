Übung mit zwei „Schwerverletzten“

Münster-Hiltrup -

Mal wieder wenig war den Männern der Freiwilligen Feuerwehr vom Löschzug 21 bekannt, als sie am Freitagnachmittag den Alarm zur Übung erhielten. Es ging in ein Waldstück auf der Kanalinsel, etwas entlegen hinterher einem Bauernhof, nur über einen schmalen Weg erreichbar, an beiden Seiten drohte wassergesättigter Boden. Hendrik Rösmann führte den Zug, fünf Fahrzeuge und 25 Feuerwehrfrauen und -männer waren ausgerückt. Das waren nicht zu viele, sollte sich bald zeigen.