Von Beginn der Karwoche bis Gründonnerstag war reichlich was los auf dem Kirchplatz der St.-Clemens-Kirche. Traditionell in der ersten Woche der Osterferien fand die Osterferienbetreuung des Jugendheims St. Clemens statt, heißt es in einer Mitteilung.

40 Kinder im Grundschulalter hatten sich in diesem Jahr für die Betreuung angemeldet und wurden von einem siebenköpfigen Betreuerteam mit einem abwechslungsreichen Programm versorgt.

Vom guten Wetter begünstigt fand das Programm, wie zum Beispiel ein Stationsspiel, das beliebte Chaos-Spiel oder eine Sportolympiade, hauptsächlich draußen statt. Aber auch der Besuch der Sporthalle der Paul-Gerhardt-Grundschule durfte nicht fehlen.

Als ein weiterer Höhepunkt kam an Gründonnerstag ein Ballonclown zum Jugendheim und formte für die Kinder allerlei Hüte, Tiere, Säbel und vieles mehr.

Für alle interessierten Kinder ab sechs Jahren findet von Montag (29. April) bis zum 27. Mai immer montags jeweils von 16.15 bis 17.45 Uhr ein Holzkurs im Jugendheim St. Clemens statt. Die Anmeldegebühr beträgt zehn Euro. Anmeldungen für diesen Holzkurs nimmt ab sofort Helmut Koenen unter ✆ 0 25 01/22 08 oder persönlich im Jugendheim St. Clemens entgegen.