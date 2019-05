Zehn Meter hohe Flammen loderten am Freitagnachmittag auf dem ehemaligen Eschweiler-Areal hinter dem Lidl-Markt an der Westfalenstraße. Eine Baumschonung stand in Flammen, die schwarze Rauchsäule war bis zum Ortskern zu sehen.

Berufsfeuerwehr und Löschzug Hiltrup bekämpften gemeinsam den ausgedehnten Flächenbrand und konnten ein Ausbreiten des Feuers erfolgreich verhindern. Zur Bekämpfung der Glutnester unter den Bäumen wurde ein Schaumteppich gelegt.

Zeugen wollen Kinder gesehen haben, die möglicherweise den Brand gelegt haben. Die Polizei ermittelt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.