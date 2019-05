„Lasse & Co“ haben eine Schwester bekommen. In Hiltrup geht das erste freie Lastenrad an den Start. Da so ein Rad einen Namen haben muss, gesellt sich zu den bisher fünf freien Lastenrädern in Münster (gemeint sind Lasse & Co) eine HiltruD. Am 1. Juni geht es offiziell los.

HiltruD ist eines von 180 freien Lastenrädern in Deutschland, erzählen die Initiatoren von der Stadtteiloffensive. Mehr als 85 Städte bietet diese kostenlose Nutzung an. 10 000 Nutzer gibt es bereits. Vor wenigen Tagen ging übrigens der Deutsche Fahrradpreis an die „Freien Lastenräder“.

Für Münster ist die Hiltruper HiltruD eine Premiere: Hiltrup kann von sich behaupten, dass es der erste Stadtteil in Münster ist, der unter dem Dach der Stadtteiloffensive an eigenes freies Lastenrad an den Start bringt. Mitgeholfen hat Simon Chrobak, Mitinitiator von www.lastenrad-ms.de.

Es lässt sich zum Einkaufen nutzen, da es problemlos beispielsweise zum Transport von Wasserkissen eignet. Seine Tauglichkeit für Ausflüge ins Grüne hat es ebenfalls bereits unter Beweis gestellt – mit und auch ohne Kinder. „HiltruD ermöglicht den Hiltruperinnen und Hiltrupern, neue Arten von Mobilität zu erleben“, ist Jan Kaven, Vorsitzender der Stadtteiloffensive, überzeugt.

Die Ausleihe funktioniert ausschließlich per E-Mail oder über die Website www.hiltrud.bike. Das E-Bike kann bis zu zwölf Tage vorher reserviert werden. Bei der Abholung des Rades am Superbiomarkt an der Marktallee sind eine Bestätigung der Reservierung sowie der Personalausweise mitzubringen. Dann heißt es: „Los fahren, Spaß haben und die Umwelt schonen.“

In der Anfangsphase ist das freie Lastenrad von Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten des Superbiomarktes von 8 bis 19 Uhr ausleihbar. Der Superbiomarkt wie auch die Provinzial-Versicherungsagentur Lütke-Schürmann & Klümper haben mitgeholfen, das Rad auf die Straße zu bringen.