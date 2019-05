„Damit die KGH die KGH bleibt“

Es ist keine Amtsmüdigkeit, die Präsident Angelo Balderi und seine Vorstandskollegen umtreibt.

Im münsterischen Karneval haben viel zu viele Vereine es nicht geschafft, rechtzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen. Diesen Fehler will die noch junge KHG vermeiden, damit, wie Balderi es sagt, „die KGH auch die KGH bleibt“. Eine „Rentnertruppe im Vorstand“ würde zu der stets etwas anderen Karnevalsgesellschaft, wie sich die Hiltruper verstehen, nicht passen.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der KGH. Es war eine sehr lange Session mit dem größten Straßenkarneval, den Hiltrup je erlebt hat. Zugkommandant und Vize-Präsident Dennis Bürger bestätigte Überlegungen, gegebenenfalls die Zugstrecke zu modifizieren, falls sich erneut so viele Teilnehmer anmelden sollten wie in diesem Jahr. „Immer mehr Spaß“ macht den KGH-Verantwortlichen auch der Kinderkarneval, der 750 Gäste in die Stadthalle lockt. Diese Veranstaltung wird gemeinsam mit dem CCH organisiert.

Tolle Stimmung gebe es bei der eigenen Party im VIP-Bereich des Preußenparks. Doch bei den Kosten sei eine Schmerzgrenze erreicht. Bei Tanzgruppen vollzieht sich ein großer Umbruch, zudem werde das Training künftig in Mecklenbeck stattfinden. Bereits zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte stellt die KGH das Jugendprinzenpaar. Laura Köttendrop von der KGH sowie Jost Middendorf von der AKG werden in der kommenden Session zeigen, wie junger, frischer Karneval funktioniert. Mittlerweile verfügt die KGH über einen vierten Karnevalswagen. Die KG Groß-Mauritz hat ihren Wagen der KGH abgetreten. Ein dickes Lob hatte der Vorstand für die Wagenbauer der eigenen Gesellschaft parat.

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Überraschungen: Wiederwahl gab es für Vizepräsident Dennis Bürger, Schatzmeister Marco Döbrich, Schriftführer André Schilling und Senatspräsident Stephan Weßels.

Steampunk-Motto

In der nächsten Session, die in gut fünf Monaten wieder von der Tür steht, wird es heißen: „Hiltrup macht Dampf.“ Auf dieses Motto hatten sich die 40 Mitglieder geeinigt, die an der vereinsinternen Klausurtagung teilgenommen hatten. Die KGH wird sich dabei ganz dem Steampunk verschreiben. Steampunk hat etwas mit viktorianisch anmutenden Kleidern zu tun, mit Abenteurern, Romantikern und Erfindern. Es ist die Welt eines Jules Verne und der Erfinder der Dampfmaschine.