Kabarettist Thomas Philipzen gibt das Beste – aus sieben erfolgreichen Programmen. In 25 Jahren Kleinkunst kommen eine Menge Geschichten zusammen. Zeit also für einen kleinen Rückblick, „bevor ich die Texte ganz vergesse“, sagt Thomas Philipzen.

Der Quirlige aus dem Storno-Trio und Gewinner des begehrten Kabarettpreises „Max“ am Ruhrfestspielhaus Recklinghausen geht am 15. Juni (Samstag) um 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Hiltrup auf die Bühne. Er kommt auf Einladung der Kulturbühne nach Hiltrup.

Mit skurrilen Geschichten, mitreißender Spielfreude und unverwechselbarem Wortwitz hat Philipzen in den letzten 25 Jahren das deutschsprachige Kleinkunstpublikum erobert. In seinem stetig aktualisierten „Best Of“ komprimiert er jetzt das Beste aus sieben erfolgreichen Soloprogrammen, Storno Geschichten und einer guten Portion aktueller Themen.

„Die Zeiten werden immer verrückter, Zeit zum Gegenlachen!“ Vielseitig und vor Temperament sprudelnd wühlt Philipzen im Schlamassel der modernen Gesellschaft. Er musiziert auf mehreren Instrumenten, singt und schauspielert beseelt.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Es herrscht freie Platzwahl, Einlass ist um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag (1. Juni) um 10 Uhr im Infopunkt, Marktallee 38, sowie in der Stadtteilbücherei St. Clemens, Hohe Geest 1b.