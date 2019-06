Dinosaurier vor der Stadthalle

Dank neuer Technik, die in den Gummikörpern verborgen war, konnten sich die künstlichen Dinosaurier bewegen. Die Kinder faszinierte es, von dem „Paläontologen“ Johnson durch die Welt einer längst vergessenen Zeit geführt zu werden.

Interaktiv war die knapp hundertminütige Vorstellung der Bayern, die mit ihrem Konzept durch deutsche Lande fahren. Dabei nutzen sie die Neugierde und gleichzeitig die Furcht der kleinen Besucher meist zwischen vier und sieben Jahren, indem sie mit den Dinoattrappen durch die Besucherreihen gingen und teils heftige Reaktionen hervorriefen. „Habt keine Angst, Ihr müsst nichts befürchten“, munterte Moderator und „Paläontologe“ Johnson die Kinder auf, auf die Dinos zuzugehen.

So wagte es die vierjährige Marie auf die Bühne, sich einem fleischfressenden Dino zu nähern, wohlwissend, dass ihr nichts passieren kann. Gemeinsam mit „Dinofänger“ Williams holte Johnson einen Saurier nach dem anderen aus dem Dinopark hervor, um sie dem meist jungem Publikum vorzustellen.

Etwa 120 Besucher folgten der manchmal etwas zu langatmigen Vorstellung am Samstagnachmittag. In der Pause hatten sie Gelegenheit, hochpreisige Dinos zu kaufen. Hinzu kam, dass der Eintritt für zwei Erwachsene mit zwei Kindern mit 45 Euro nicht von jeder Familie zu stemmen war. So kehrte eine Frau gleich an der Kasse enttäuscht um.