Klimapfad und Klimapilgern – auf dem Weg der nunmehr vierten ökumenischen Pilgerreise für Klimagerechtigkeit nach Dortmund zum Evangelischen Kirchentag und weiter zum Bundesumweltministerium nach Bonn machte die Gruppe mit Jens Knölker von der Pilgerbasis auch Halt an der Nabu-Naturschutzstation Münsterland. Marius Germies führte die Pilger durch den Klimapfad in der Hohen Ward, um anschließend das Gartenprojekt vorzustellen, das am 4. Juli eingeweiht werden wird.

Mitgebracht aus Reutlingen hatte Pastorin Ulrike Schaich , die dem Institut für Theologische Zoologie unter der Leitung von Dr. Rainer Hagencord angegliedert ist, ihre beiden Lamas, die die Pilger auf ihrem Weg begleiten werden.

Mitgeführt haben die Pilger eine Resolution zur Klimagerechtigkeit, in der auch die Tiere berücksichtigt werden. Mit möglichst vielen Unterschriften, die sie dann am Ende ihrer Pilgerreise vorlegen werden, hoffen sie.

Zunächst ging es nach einer Verschnaufpause auf Haus Heithorn nach Rinkerode. Dort haben sie auf Einladung des Heimatvereins mit Vorsitzendem Theo Schemmelmann einen Grillabend auf der Wiese am Backhaus verbracht. Anschließend schlugen sie ihr Lager im Pfarrzentrum St. Regina auf, während Ulrike Schaich bei ihren beiden Lamas übernachtete.