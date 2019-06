Besser hätten es die Ehemaligen der Realschule Hiltrup nicht treffen können. An diesem sonnigen Wochenende hatten sie das Restaurant A2 an den Aasee-Terrassen zu der 50-Jahr-Feier ihres Entlassjahrgangs gewählt. Eine lange Zeit, die für die 34 Absolventen seitdem vergangen war, 18 von ihnen waren nun gekommen, um gemeinsam zu feiern.

Bevor es zum Abendessen ging, hatten die Ehemaligen Gelegenheit, die vielfältige kulturelle Landschaft in Münsters City zu genießen. Schließlich sorgten die „ Flurstücke “ für einige skurrile und auch nachdenkliche Anregungen. Gleich am Aasee lag der größte Kaspar der Welt: Punch Agathe, global bekannt als Grande Dame der Störenfriede. Hier konnten sich die Realschulabsolventen von 1969 inspirieren lassen. Ein weiteres Highlight war die Grünflächen-Unterhaltung mit vielen kleinen Musikgruppen auf der Promenade. Für diejenigen, die aus dem schleswig-holsteinischen Emkendorf oder aus Berlin kamen, war es ein besonderes Bonbon, Münster so strahlend zu erleben.

Diesen Jubiläumstag ließ sich auch Hartmut Vogelsang von der Studiowelle des Hiltruper Herz-Jesu-Krankenhauses nicht entgehen. „Den Krankenhausfunk habe ich heute sausen lassen. Ihn übernimmt heute Nachmittag meine Frau.“ Mit dabei war auch Heinz-Dieter Post, der vor rund 15 Jahren Leiter der Polizeiwache Hiltrup war. Organisator Alois Hülsheger erinnerte, dass es der erste Jahrgang war, der die neu errichtete Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup besuchte. „Wir waren der einzige Jahrgang, der gemischt war“, sagte der Sendener.

Die nachfolgenden Jahrgänge wurden nach Geschlechtern getrennt unterrichtet. Ehe die Realschule gebaut wurde, mussten die angehenden Realschüler im Schuljahr 1964/65 ihren Unterricht an verschiedenen Realschulen wahrnehmen. „Ich musste täglich von Amelsbüren nach Ascheberg pendeln“, berichtete Hülsheger.

Nach so einem gelungen Tag, vollgepackt mit ganz vielen Erinnerungen, ließen es die Ehemaligen auf der Terrasse des A2 mit Blick auf den Aasee gemütlich ausklingen