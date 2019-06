Der SPD-Ortsverein Hiltrup-Berg Fidel lädt anlässlich seines 110. Gründungsjubiläums zu einem Sommerfest ein. Das beginnt am Sonntag (30. Juni) um 15 Uhr am Clubhaus des TuS Hiltrup am Osttor 85. Den Sozialdemokraten ist es gelungen, einen ganz besonderen Gast für den Nachmittag zu gewinnen: Bundesumweltministerin Svenja Schulze wird ab 15 Uhr von ihrer Arbeit als Ministerin und über die aktuellen Herausforderungen des Ministeriums berichten. Anschließend können die Besucher der Ministerin Fragen stellen.

Im Anschluss folgt ein gemeinsames Grillen, das von der Jazzband „Without a doubt“ musikalisch begleitet wird. Gegen ein kleines Verzehrgeld werden die SPDler zudem Würstchen grillen und Salate anbieten. Bei gutem Wetter wird das Fest draußen stattfinden, falls es jedoch regnet, wird die Feier ins innere des Clubhaus verlegt.

„Unser Sommerfest ist eine öffentliche Veranstaltung und wir freuen uns sehr, auch Nicht-Parteimitglieder begrüßen zu können,“, schreibt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Simon Kerkhoff in einer Pressemitteilung.