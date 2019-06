Die Schule haben sie erfolgreich absolviert. „Sie sind auch für die Zeit danach gut untergebracht“, freute sich der Klassenlehrer der 10a, Jochen Kaufmann.

„Neue Wege gehen“ – unter diesem Motto stand der ökumenische Gottesdienst, der der Feierstunde in der Aula des KvG-Gymnasiums voranging. Die Zeugnisübergabe begann mit einem starken musikalischen Auftakt durch die Schulband. Schulleiter Manfred Wolff konnte vielleicht auch deshalb feststellen, dass er „in vergleichsweise zufriedene Gesichter“ schaue.

Wolff wandte sich an die 81 Schülerinnen und Schüler, deren gemeinsame Zeit an der Realschule nach sechs Jahren zu Ende geht. „Glück und Zufriedenheit“ wünschte er ihnen, zeigte als Mathematiker auf, warum der 28. Juni „das perfekte Datum“ und sprach die Hoffnung aus, die Schüler – mit etwas Abstand – sich gerne an die Schulzeit erinnern werden.

Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt richtete die Grüße der Stadt Münster aus. Zugleich appellierte er an die jungen Menschen, sie mögen Verantwortungsbewusstsein zeigen und sich für das Allgemeinwohl engagieren.

Künftige Ingenieure, Immobilienmakler und Designer säßen vor ihm, rief Jahrgangsstufensprecher Réda Nemmiche aus. „Glaubt an eure Träume und arbeitet hart daran.“ Er zeigte sich sicher, dass Freundschaften für das Leben entstanden seien. Stufensprecherin Natali Borges Santos ergänzte unter viel Applaus: „Unsere gemeinsame Zeit bleibt unvergesslich. Sie war einmalig.“