„Die Nachfrage in den vergangenen Osterferien war so groß, dass die Teilnehmerplätze schnell vergeben waren“, schreibt der Verein. Wegen der starken Nachfrage bietet der ARC daher ein zusätzliches Schnupperrudern an zwei Tagen in den Sommerferien an.

Es handelt sich um ein offenes Angebot für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen die Freude am Rudersport näher zu bringen. Voraussetzung ist eine gute Schwimmfähigkeit. „Die Kinder werden von erfahrenen Jugendlichen betreut und sollen Wechselbekleidung mitbringen“, schreibt der Verein. Der Unkostenbeitrag von 15 Euro beinhaltet auch ein Mittagessen für beide Tage.

Los geht es am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli) jeweils um 11 Uhr am Bootshaus Hiltrup an der Hansestraße 80. Nach zwei Wassereinheiten und einem Mittagessen endet das Schnupperrudern stets gegen 17 Uhr.

Anmeldungen werden erbeten unter bfd@arc-ms.de. Auch im Erwachsenenbereich sind noch drei Teilnehmerplätze frei.