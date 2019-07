Frieden gefeiert, wo Krieg ausbrach

Die polnische Kreisstadt Gliwice (ehemals Gleiwitz) ist im Westen fast unbekannt – trotz ihrer historischen Vergangenheit. Seit Mitte Juni ist das anders. Rund 40 Schüler der Johannes-Gutenberg-Realschule Münster und des Albertus-Magnus-Gymnasiums Beckum besuchten den Ort und den dortigen Radiosender – als Friedensbotschafter. 80 Jahre nach jenem 31. August 1939.

Rückblende: Kurz vor Kriegsbeginn, täuschte ein Gruppe von Nationalsozialisten einen Überfall auf den Gliwicer Radiosender durch polnische Soldaten vor, indem sie in deren Uniformen schlüpften. Die Aktion unter dem Tarnnamen „Unternehmen Tannenberg“ diente Adolf Hitler als propagandistischer Vorwand für den Überfall auf Polen, den Beginn des Zweiten Weltkrieges.

Mitte Juni 2019 zeigt sich in Gliwice ein völlig anderes Bild. Wie gute Freunde verbringen die Realschüler aus Hiltrup und die Gymnasiasten aus Beckum gemeinsame Zeit mit ihren polnischen Gastgebern. „Wie haben erfahren, das dass von früher übermittelte Bild der Polen überhaupt gar nicht stimmt“, sagt Realschülerin Carolin Beining . „Wir erlebten sehr gastfreundliche Polen und konnten uns wunderbar verständigen.“ .

Gliwice war nur eine von zahlreichen Stationen auf der „Friedenstour 2019“ – eine Idee des Vereins „Bewegung bildet – Münster macht‘s möglich. „Am meisten bewegt und erschüttert hat uns der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte in Auschwitz/Birkenau und des Holocaust-Mahnmals in Berlin“, berichten die beiden Gutenberg-Realschüler Timm Tschervonenko und Carolin Beining nach ihrer Rückkehr in Hiltrup. „Du weißt jetzt, was passiert ist, erfährst viel über die NS- Ideologie, die die Menschen die ganze Zeit in die Irre geführt hat“, sagt die 16-jährigen Carolin. „Jetzt kann man für die Zukunft besser gewappnet sein, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“

Die Schüler zwischen 14 und 16 Jahren fuhren mit dem Bus von Hiltrup ins polnischen Oświęcim. Dort liegt das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. „Das Aufwühlendste war ein langer, dunkler Gang mit einer Vitrine voll mit Kinderschuhen“, sagt Carolin. „Das war sehr grausam.“ Vor der Rampe sprachen die Schüler mit zwei polnischen Überlebenden, die dort gerade eine Dokumentation drehten.

Mit den Fahrrädern ging es von Auschwitz nach Berlin. „Wir haben insgesamt 630 Kilometer und neun Städte in acht Tagen geschafft“, sagt Carolin Beining, also rund 80 Kilometer pro Tag“. Mitschüler Jann Jacob ergänzt: „Das gemeinsame Foto vor dem Brandenburger Tor war etwas ganz Besonderes.“

Weitere Stationen der Friedensfahrt waren Opole, Olawa, Prochowice, Szprotawa, Gubin und Fürstenwalde. In Berlin trafen die Schüler die jüdische Holocaustüberlebende Rahel Mann.

80 Jahre nach dem Überfall auf unser Nachbarland Polen sorgte diese Friedensfahrt der Schüler für eine wichtige Botschaft – als Zeichen gelebter Freundschaft zwischen geografischen Nachbarn, die sich früher noch fremd waren und eigentlich mehr Gemeinsamkeit besitzen, als man erst denkt. Das ist gelebte Völkerverständigung und Werbung für eine friedliche gemeinsame EU-Zukunft.