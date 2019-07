„Vorrangig haben wir uns mit Stadtgebieten beschäftigt, in denen sogar Erdgeschosswohnungen geflutet wurden“, so der Gewässerschutzbeauftragte Berthold Reloe . Natürlich seien in Hiltrup seitdem die Niederschlagsabflüsse da und dort bei vielen Gelegenheiten verbessert worden. Doch eine systematische Betrachtung des Hochwasserschutzes habe noch nicht stattgefunden. Niederschlagssimulationen, wie sie zum Beispiel für Kinderhaus aufwendig berechnet wurden, gibt es noch nicht. „Hiltrup ist noch nicht dran, aber nicht vergessen“, verspricht Reloe. Das sei eine Ressourcenfrage – „wir haben nicht unendlich viele Mitarbeiter um alles gleichzeitig zu machen und sind bei den Computersimulationen auf externe Büros angewiesen.“ Nicht umsonst spricht die Stadt Münster von einer Aufgabe für Jahrzehnte.

Besonders schlimm hatte es 2014 in Hiltrup solche Hausbesitzer erwischt, bei denen nicht nur das Regenwasser in den Keller floss. Sondern zusätzlich das Abwasser durch die Abflüsse nach oben gedrückt wurde. Der Hiltruper Ferdinand Figge kann davon ein Lied singen: „Das Kellergeschoss meines Hauses wurde mit fast 80 Zentimetern überflutet und zwar mit Schmutzwasser.“ Die Heizungsanlage musste ausgetauscht werden, auch die Waschmaschine und der Wäschetrockner waren dahin.

Die Stadt empfiehlt Hausbesitzern den Einbau von Rückstauverschlüssen und Abwasserhebeanlagen. Figge wünscht sich darüber hinaus aber auch ein Engagement der Stadt Münster: „Bei Starkregen wird zum Beispiel das Pumpenhaus an der Malteserstraße so stark belastet, dass die Pumpen es nicht mehr schaffen und der tiefgelegene Südwesten von Hiltrup absäuft.“ Dabei sei es durch die Klimakatastrophe doch absehbar, dass es jederzeit wieder zu solchen Starkregenereignissen kommen könne.

Das Tiefbauamt bestätigt zwar, dass das Pumpwerk an der Malteserstraße damals nicht mehr gegen die Wassermassen ankam. Die Pumpen seien zwar durchgängig in Betrieb gewesen, konnten aber wenig ausrichten. Nachrüsten ist allerdings keine Option, so Reloe. „Wir wären nie in der Lage, solche Wassermengen abzupumpen.“ Aus Kostengründen könnten auch die Kanalrohre nicht so groß gebaut werden, dass sie auch noch mit den Wassermengen außergewöhnlicher Starkregenereignisse problemlos fertig werden. Reloe: „Die Größenordnung ist eine komplett andere.“