Nicht jedes Unternehmen, das neue Räumlichkeiten innerhalb von Münster sucht, zieht in den Hansa-Business-Park. Exkern, eine stadtweit bekannte Firma für Abbruchtechnik, hat an der Hansestraße in Hiltrup einen neuen Standort gefunden.

„Nach zuvor diversen Standorten im Hansaviertel haben wir nun alles unter einem Dach“, sagt Geschäftsführer Tobias Kubitzka . Einzig „ExKaffee“, das Steckenpferd der Firma, ist am Hansaring 25 geblieben.

Exkern ist 2003 aus einer studentischen Idee entstanden. In Kalifornien haben Start Ups ihre Ursprünge in Garagen, Exkern ist am Hafen in Münster entstanden. Anfangs musste man mit einem zwölf Quadratmeter großen Büro auskommen.

Heute sind rund 80 Mitarbeiter für die Firma tätig. Geleitet wird die Firma, die sich auf die Bereiche Entkernung, Abbruch, Gefahrstoffsanierung spezialisiert hat, von Tobias Kubitzka und Claus Müller. Die Firma bildet auch aus.

Nach einem geeigneten neuen Standort habe die Firma sechs Jahre lange gesucht. Für den neuen Standort Hansestraße 16 hat die Firma noch einige Pläne. Auch die Fassade soll frischer gestaltet werden.