Alarm für die DLRG Münster und DLRG Telgte: Im Rahmen einer Übung wurden die Einheiten der DLRG mit insgesamt 47 Helfern zu einem Einsatz in Hiltrup alarmiert. Der südliche Stadtteil Münsters meldete die nach einem Starkregenereignis großflächig „Hochwasser“, schreibt die DLRG in einer Mitteilung.

Während sich die Fahrzeuge im Marschverband ihren Weg antraten, fuhren vier Rettungsboote über den Dortmund-Ems-Kanal die Einsatzstelle an. Das Übungsszenario sah vor, dass ein Fahrzeug sich im Hafen an der Alten Fahrt bei den starken Fluten selbstständig gemacht hatte und die vier Fahrzeuginsassen in den Dortmund-Ems-Kanal gezogen hatte.

Während sich drei Personen ins Wasser retten konnten, wurde eine Person durch die Taucher am Kanalgrund gefunden. Nach einer Echolotsuche wurde auch der PKW in Form einer Gitterbox gefunden und geborgen.