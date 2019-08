„An den ersten beiden Tagen wurde das Zeltlager bei angenehmem Wetter aufgebaut. Trotz gelegentlicher Niederschläge fand eine Stadtrallye durch Ommen statt. Die Kinder und Jugendlichen aller Altersstufen waren in Gruppen eingeteilt und sollten bestimmte Sehenswürdigkeiten durch das Ansprechen der Ommener Einwohner ausfindig machen. An den drei Gruppentagen waren alle Gruppen unterwegs. Eine Gruppe fuhr mit Fahrrädern nach Enschede, die zweite nach Zwolle und eine dritte wanderte.

Der erste Samstag startete mit einem Geländestationsspiel unter dem Motto „Harry Potter“. Am Sonntag waren dann ein Höhepunkt des Lagers der Gottesdienst, die Lagerhochzeit und das Bergfest. Am Abend zuvor bekamen wir den erwarteten Besuch von 17 Jordaniern, zu deren Begrüßung alle zusammen gesungen und getanzt haben. Seitdem gab es in unserem Lager drei Sprachen: Arabisch, Englisch und Deutsch.

Der Montag war ein stufenübergreifender Wandertag. Endlich wurde das Wetter wieder besser und am Abend konnte am Lagerfeuer Stockbrot zubereitet werden. An weiteren Tagen wurde den Kindern die Möglichkeit geboten, sich beim Schnitzen, Knotenbinden oder Bogenschießen auszuprobieren sowie Tiere und Pflanzen mit Namen kennenzulernen.

Unsere jordanischen Freunde fuhren einen Tag nach Amsterdam. Die Sportolympiade rundete unseren Aufenthalt in Ommen ab. Dabei gab es verschiedene Stationen, die die Kinder und Jugendlichen nach ihren Fähigkeiten meistern konnten. Der absolute Höhepunkt war der Jordanische Abend, der mit erlesenen Speisen aus Jordanien begann. Anschießend stellte sich unser Partnerland vor. Dabei fiel beispielsweise auf, dass wir das gleiche Zahlensystem benutzen. Mit arabischen Tänzen und Liedern klang dieser Abend aus.

Am Freitag wurde das Lager mit einem großen Lagerfeuer und Gitarrenmusik beendet. Unter freiem Himmel mit Blick auf die Sterne konnten wir die letzte Nacht mit unseren Schwestern und Brüdern aus Jordanien genießen.“