Der Handwerker aus Drensteinfurt hat bekommen, was er will. Ein- oder zweimal hat er beherzt ins Wasser gegriffen und nun hält er eine große Portion Wasserpest in der Hand. „Die brauche ich für meinen Teich“, erklärt er. Das grüne Kraut sei gut für die Wasserqualität. „Wasserpest reinigt trübes Wasser“, weiß er.

Die einen haben zu viel von der Wasserpest, die anderen versorgen sich damit kurzerhand in ihrer Mittagspause. Ein letztes Mal schipperte der Rollenpflücker am Dienstag über den Hiltruper See. „Morgen geht es wieder zurück“, kündigt der Mitarbeiter von Maschinenbauer und Erfinder Jörn Lutat an, als er sich hinter das Steuer klemmt. Der Chef selbst ist in Düsseldorf geblieben. Für die beiden Wissenschaftler der RWTH Aachen und ein Filmteam vom WDR soll eine Runde gedreht werden.

Die Wissenschaftler wollen Gewässerproben nehmen. Einmal vor dem Pflückvorgang – und einmal danach. Sie wollen messen, ob es Veränderungen gibt.

Und was haben die Segler von alledem? Eine Schneise habe er in den vergangenen Tagen frei geschnitten, sagt der Kapitän. Sieben Säcke seien zusammengekommen. Die Segler könnten jetzt vom Steg in Richtung Bahnlinie herausfahren. Dann blickt er einmal in die andere Richtung – zum Seehotel Krautkrämer. Da habe er auch Kraut herausgeholt. „Doch leider“, so räumt er ein, habe der Wind das Kraut in Richtung Steg getrieben. Die Segelsportler können folglich auf dieser Seite weiterhin nicht in See stechen.

Unabhängig von alledem hat sich im Verein längst Ernüchterung breitgemacht: Der Rollenpflücker ist alles andere als ein Allheilmittel gegen den Unterwasser-Urwald im Hiltruper See.