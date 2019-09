Gekommen waren sie alle, um Abschied von Pater Manfred Simmich zu nehmen. Pater Norbert Becker war aus der Oase Steinerskirchen angereist, um das Requiem in der voll besetzten St.-Clemens-Kirche zu feiern. Aus Köln kam Bea Nyga, die sehr persönlich über ihre eigene musikalische Geschichte und die Prägung sprach, die sie durch Pater Simmich erfahren habe. Als sie in der Kirche ein Lied anstimmte, wurde sie von Franz Anstett auf der Gitarre begleitet.

„Manfred Simmich musiziert jetzt mit den himmlischen Chören“, merkte Norbert Becker zu Beginn des Gottesdienstes an. Er schilderte seinen Mitbruder als einen Menschen, an den man sich sehr gerne erinnere. Er würdigte Pater Simmich als Religions- und Musiklehrer am KvG-Gymnasium und als Mitbruder, der das spirituelle Geschehen in der Kommunität der Hiltruper Missionare mitgeprägte. „Er war im besten Sinne ein Aushängeschild unserer Gemeinschaft.“ Pater Simmich war am 29. August im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Beisetzung erfolgte auf dem Klosterfriedhof.