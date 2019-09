Die sieben Todsünden haben sich am Hiltruper Museum eingefunden und warten darauf, am Samstag (7. September) entdeckt zu werden. Die mobile Kunst-Installation, die ursprünglich am Kloster Bentlage konzipiert wurde, befindet sich auf einer Rundreise durch das Münsterland.

Zur Vernissage um 16 Uhr laden Museumsleiter Hans Muschinski und Kurator Jan-Christoph Tonigs ein. Die Kunstinstallation, die im Rahmen des Schauraums Münster zu sehen ist, bleibt bis 24 Uhr geöffnet. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die mobilen Objekte mit Hilfe der Feuerwehr illuminiert.