Das Meer aus Blau und Gold, das einst die Innengestaltung der St-Clemens-Kirche prägte, wirkt noch immer nach. Vor allem Ältere wünschen sich Teile der romanischen Innenausmalung zurück, die zur Grundausstattung der 1913 eingeweihten Kirche gehörten. Sie wieder frei zu legen, ist bei der anstehenden Sanierung der Pfarrkirche allerdings nicht geplant. Das stellte Pfarrer Mike Netzler nochmals klar.

Am Tag des offenen Denkmals stellte der Pfarrer die Überlegungen vor, wie die Kirche in Kürze künstlerisch, liturgisch und architektonisch umgestaltet werden soll. „Wir wollen sie für die Zukunft erhalten und mit der geplanten Neugestaltung die heutige Generation ansprechen“, nannte er als Ziel.

Schon der erste Blick beim Eintritt durch das Hauptportal soll eine Botschaft vermitteln. Durch farblichen Akzente, die der Künstler Tobias Kammerer setzen wird, soll helfen, mit dem Blick nicht unten zu verharren. „Es strebt alles nach oben“, erläuterte Mike Netzler die Grundidee. Kräftige Farben, die fast wie Klecksmalerei aufgetragen werden, sollen beitragen, den Blick gen Himmel zu lenken. „Luftig und leicht“ würden die Farben wirken wie bei einem Aquarell-Bild.

An vier ausgewählten Orten in der Kirche will der Künstler für farbliche Akzente sorgen. Kernstück wird eine Glasmalerei-Arbeit in der großen Rosette an der Ostseite der Kirche sein. Durch sie fällt das meiste Tageslicht. Das Glasfenster, das oberhalb der künftigen Taufkapelle in der östlichen zu sehen sein, wird für einen starken farblichen Akzent sorgen, kündigte Netzler an. Bereits die runde Form zeige an, dass alles in Bewegung sei. Das Wirken Gottes werde in abstrakter Form ohne figürliche Darstellungen beschrieben. Die Rückkehr der Dreifaltigkeit mit einem über allem thronenden Gottvater wird es nicht geben.

Mit dem Bistum habe man grundsätzlich Einigung erzielt, sagte der Pfarrer. Viele Spenden würden benötigt. Bei der neuen Orgel habe die Gemeinde das auch geschafft, sagte ein Frau spontan. Auf die Frage nach dem Starttermin für die Sanierung sagte Netzler: „Wir hoffen inständig, dass wir im März 2020 starten können.“