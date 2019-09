Damit löst er Peter Gebhardt ab, den Geschäftsführer der Seehotel Krautkrämer GmbH und geschäftsführenden Direktor des Best Western Plus Parkhotel Velbert.

Gebhardt hatte sich zuvor interimsweise zusätzlich um das operative Geschäft des Hotels am Hiltruper See gekümmert. Wie Best Western mitteilt, betreut er als Geschäftsführer weiterhin den An- sowie Ausbau des Hotels.

Bis zu seinem Wechsel in das Vier-Sterne-Haus war Sebastian Prang als Hotel- und Regionaldirektor bei der Benessere Hotelbetriebsgesellschaft mbH tätig, bei der er für das Wellness- und Tagungshotel Aqualux und das Boutique Hotel Badehof in Bad Salzschlirf sowie das Hotel Rhön Residence in Dipperz-Friesenhausen verantwortlich war. Nach deren Übernahme durch die Castlewood Rhön Hospitality GmbH war er dort weiterhin für die Hotels in Bad Salzschlirf als Cluster General Manager tätig.

Den Grundstein für seine Karriere hat der gebürtige Thüringer bereits 2003 mit seiner Ausbildung zum Hotelfachmann im Hotel Eisenhut in Rothenburg ob der Tauber gelegt. Von 2013 bis 2015 absolvierte er an der Deutschen Hotelakademie Köln ein Studium zum Hotelbetriebswirt. Währenddessen war er im Steigenberger Hotel Der Sonnenhof in Bad Wörishofen als Executive Housekeeper tätig. Von 2015 bis Mitte 2018 war Sebastian Prang als General Manager und Betriebsleiter für die Firma Zingsheim GmbH tätig. Dort betreute er bundesweit rund 60 Hotels und war für mehr als 1200 Mitarbeiter verantwortlich.