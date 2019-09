Denn diesen Termin lassen sich die Hiltruper nicht entgehen. Das Moonlightshopping verspricht von Jahr zu Jahr einen Bummel über die Marktallee in besonderer Atmosphäre und außergewöhnlichen Tageszeit. Von 19 bis 22.31 Uhr findet das Moonlightshopping statt, kündigt Matthias Kniesel an, der gemeinsam mit Petra Pawlitza das Projekt leitet.

Und was bedeutet die Zeitangabe 22.31 Uhr? Matthias Kniesel lächelt vielsagend: Due Uhrzeit zeige an, dass es keinen festen Schluss geben wird beim Moonlightshopping. Das soll heißen: Wenn noch genügend Leute unterwegs sind, dann wird die Ladentür keineswegs um 22.30 Uhr geschlossen.

In bewährter Manier rollen die Kaufleute wieder die roten Teppiche aus. Dazu gibt es Musik von jungen Straßenmusikern, den beliebten – und kostenlos zu nutzenden – Prinzipal-Express Fahrservice, verschiedene Verwöhnaktionen und „vor allem viel gute Laune“, wie die Kaufleute betonen. Das Moonlightshopping gilt als „Höhepunkt der Events des Wirtschaftsverbundes“, erklärt Kniesel und verspricht: „Der lange Freitag in Hiltrup wird ein Abend voller Genuss.“ Mit Stöbern und Einkaufen ohne Hektik und Zeitdruck. Die neue Mode will ebenso entdeckt werden wie die Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. In nahezu allen Geschäften, die sich beteiligen, finden besondere Aktionen statt, kündigt der Wirtschaftsverbund an. Der Metzger Philipp Büning geht auf die Straße, um dort zu grillen. Außerdem haben sich die Oldtimerfreunde der Gruppe „Oktaneum“ angekündigt. Die waren bereits beim Weinfest mit dabei, und es hat ihnen offenbar bestens gefallen. Sie bringen einen Film über ihr Hobby und ihre Gruppe mit, außerdem – je nach Wetterlage – einige wenige Oldtimer. Das allein verspricht Atmosphäre.

Der Termin ist noch zu nennen. Das Moonlightshopping findet in knapp einer Woche am 4. Oktober statt – als ein Abend voller Genuss, wie es heißt.