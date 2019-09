Wieder einmal war Christoph Tiemann mit dem Theater ex libris zu Gast, der Kulturbahnhof gut gefüllt. „Die eigentliche Geschichte passiert über Ihren Augen, hinter Ihren Stirnen, in Ihren Gehirnen“, wandte sich Christoph Tiemann an das Publikum. Und das sei das Schöne: „Sie machen im Grunde das Theater.“

Zur Story: Von Schrecken erfüllt ist die Schwester der auf rätselhafte Weise kurz vor ihrer Hochzeit ums Leben gekommenen Frau, Entsetzen liegt in ihrer dramatischen Wiedergabe des Durchlittenen: Sarah Giese lieh ihr die Stimme in dem Stück „Das gefleckte Band“.

Grobe Wut und Drohungen brechen aus dem verdächtigen Stiefvater hervor. In der Stimme des Sprechers Urs von Wulfen kommt dies geradezu physisch herüber.

Lakonisch, beherrscht, teils spöttisch wiederum ist die Hauptfigur wiederzugeben, Sherlock Holmes : Ihn sprach Alexander Rolfes. Christoph Tiemann fiel die Rolle des Erzählers zu und die des Wohngemeinschafts-Genossen und bald treuen, immer wieder staunenden Begleiters Watson. Philip Ritter fügt am Piano ein weiteres Stück Stimmung hinzu, auch die zahlreichen projizierten Bilder helfen den Zuschauern bei den Sprüngen von Ort zu Ort in dem losbrechenden Kopfkino.

So streuen die Darsteller Hinweis auf Hinweis, wer mag, kann voraus denken, wer wohl der Übeltäter sein mag, was das Motiv – und wie das Verbrechen anscheinend gut verdeckt ausgeführt werden konnte.

Nebenbei erklärte Tiemann, warum zwei der Figur des Holmes zugeordnete Requisiten nicht auf der Bühne erschienen: die Meerschaumpfeife und die Mütze. Er möge sie nicht, und früher seien sie aus der Not geboren gewesen: Man sollte die Figur schnell erkennen können, auch wenn die Bühne weit weg war oder die Qualität des Filmes schlecht. In der Tat: im Kulturbahnhof war jeder nah dran.

Dort stellen Watson und Holmes eine Falle, Holms sagt: „Das Spiel beginnt!“ – und dann ist Pause.

Die Spannung bleibt in dieser Lesung, die mit ihrem künstlerisch-musikalischen Rahmen die Besucher ein Abenteuer erleben ließ. Inszeniert wurden neben „Das gefleckte Band“ Teile des ersten Holmes Romans „Ein Studie in Scharlachrot“ und die Kurzgeschichte „Ein Skandal im Fürstentum O.“