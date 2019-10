Von den drei Moscheen im Stadtbezirk Hiltrup beteiligt sich die Ahmadiyya Muslim Jamaat an der Hansestraße an der bundesweiten Aktion. Sie hat von 11 bis 18 Uhr ihre Türen geöffnet und lädt zu Gesprächen ein. Von den beiden weiteren Moscheen liegen bei den offiziellen Stellen bislang keine Einladungen vor. Er habe weder vom Imam-Mahdi-Zentrum an der Hünenburg noch von der Assalam-Moschee an der Hammer Straße etwas gehört, erklärte Bezirksbürgermeister Joachim Schmidt auf Anfrage.

Nachdem ein Prediger im Imam-Mahdi-Zentrum in einem Video gesagt hat, stolz auf Terrorismus zu sein, hatte der Ordnungs- und Sicherheitsausschuss der Stadt Münster eine Klärung seitens des Imam-Mahdi-Zentrums eingefordert. „Es kommt leider gar nichts“, sagt ein Rats-Politiker. Man warte bislang vergeblich auf eine Stellungnahme des Imam-Mahdi-Zentrums. Der Integrationsrat in Münster hatte sich ebenfalls einstimmig von dem Imam-Mahdi-Zentrum distanziert.