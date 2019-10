Einer der Drei feierte eine Premiere bei der 36. Auflage des Boogie Woogie Powertrain im Kulturbahnhof Hiltrup. Christian Bleiming , Hauptmatador der Reihe, war es natürlich nicht; sein Gast, der 80-jährige Sänger Tommie Harris , war es auch nicht. Die beiden hatten schon 2016 dort konzertiert.

Sein erstes Konzert an diesem Ort erlebte ein Zimmermann-Klavier – angeschafft vom Kulturbahnhof, weil der Vorgänger, eine Leihgabe von Bleiming, zu reparaturanfällig wurde. Das neue Klavier wurde vom Kulturbahnhof finanziert und vorher von Bleiming begutachtet. Es soll auch anderen Pianisten zur Verfügung stehen, so Hartmut Wolff aus dem Team. Man würde sich sehr freuen, wenn Spenden hereinkämen, um die Lücke zu füllen, die der mit 5500 Euro recht günstige Kauf in das Budget gerissen hat. Eine Spende gab es schon an diesem Abend.

Das war kein Wunder, denn der Klang ist von sehr erfreulicher Qualität. Er mag auch Bleiming zusätzlichen Schwung und Inspiration verliehen haben, denn das Leitstück der Reihe, der „Boogie Woogie Powertrain“ erklang besonders frisch und mit neuen Tupfern. Bleiming bot später noch mehr aus eigener Schöpfung.

Gern erzählt der Blues-Sänger Harris Geschichten. Einige solle das Publikum bitte nicht seiner Frau erzählen, merkt er an. So besingt er sowohl seine erste Freundin und seine letzte. Harris‘ Stimme klingt auch bei der ersten Zugabe noch frisch – und bei der zweiten lässt er sie sich noch einmal richtig austoben, wenn er das „Walk closer“ in allen denkbaren Inszenierungen ausmalt.

Die Serie der Boogie-Woogie-Powertrain-Konzerte geht weiter – am 12. November kommt Romana Dombrowski, eine junge Sängerin mit Blues und aktuellen Hits von Melody Gardot, Amy Weinhaus und Dusty Springfield. 2020 wird Bleming sein 40. Konzert im Kulturbahnhof bestreiten, dafür soll er sich schon etwas Besonderes ausgedacht haben.

Für Musikfreunde gibt es im Kulturbahnhof außerdem am 19. Oktober das „Münsterland-Festival part 10“ zu hören und am 29. Oktober „Bensen & Fuchs“.