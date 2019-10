Bereits am Sonntag wurde in den Gottesdiensten der Kirchengemeinde St. Clemens Hiltrup Amelsbüren über die Not der Menschen in der Partnergemeinde informiert und zu Spenden aufgerufen. Die Spendenaktion soll weiter gehen – denn dafür ist die Not in Ghana infolge von Überschwemmungen einfach zu groß.

Im Oktober hat es heftig und andauernd über lange Zeit geregnet. Viele Lehmhütten sind als Folge der Regenfälle eingestürzt. Nachrichtenagenturen berichteten, dass in Ghana 28 Menschen als Folge der Überschwemmungen gestorben sind.

In Sirigu selbst sind heimatlos gewordene Menschen in Notunterkünfte gezogen, die ihnen von der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt wurden, berichtet der Ghana- Arbeitskreis der Kirchengemeinde St. Clemens. Da der sintflutartige Regen jedoch kein Ende nahm, sind auch diese Notunterkünfte inzwischen oftmals in sich zusammengefallen.

In Ghana wusste man sich nicht anders zu helfen, als nun die Schulgebäude zu öffnen, damit die Menschen nicht unter freiem Himmel die Nacht verbringen müssen. Tagsüber müssen die Schulen wieder für den Schulunterricht frei gemacht werden.

„Das können wir nicht einfach hinnehmen. Da müssen wir etwas tun“, lautete die erste Reaktion von Gisela Kubina vom Ghana-Arbeitskreis, die selbst bereits mehrfach in Ghana zu Gast war. „Sirigu braucht unsere materielle Hilfe.“ Auch die Ernte sei vernichtet, es drohe eine Hungersnot.

Der Arbeitskreis bittet um Spenden. Das Projektkonto Ghana der Pfarrgemeinde St. Clemens hat folgende IBAN-Nummer: DE 03 4006 0265 0002 4942 01.