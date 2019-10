Münster-Hiltrup -

Die Baustellenampel vor dem künftigen Baugebiet Eschweiler ist an der Westfalenstraße versetzt worden. Folglich ist sie für einige Stunden außer Betrieb. Am Nachmittag soll sie allerdings wieder den Verkehr regeln, kündigte das Amt für Mobilität und Tiefbau nach Nachfrage an.