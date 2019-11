So sehr sie auch suchten, von dem Anker fand sich keine Spur. Er blieb mehrere Minuten lang unauffindbar. Als er endlich an Land gezogen war, und der Präsident seine Ansprache an die CCH-Mitglieder beginnen wollte, hatte er mit der hereingebrochenen Dunkelheit zu kämpfen. „War es jemals schon so duster?“, fragte sich mancher.

108 Tage bleibt der Anker nun an Land. Am Aschermittwoch wird mit dem Versenken des Ankers die Session beendet.