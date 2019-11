Das Lied, der neue Orden mit dem Motto „Hiltrup macht Dampf“, ein feuriger Auftritt der Tanzgruppe „Fire“ und schließlich der Besuch der obersten Repräsentanten des Karnevals in Münster – was will man für einen Montagabend mehr? Andere Gesellschaften haben bereits am Sonntag vorgefeiert, sagte KGH-Präsident Angelo Balderi . „Das machen wir nicht.“ Die Resonanz konnte sich sehen lassen. „So voll wie bei Preußen“, meinte Vize Dennis Bürger mit Blick auf das zeitgleich stattfindende Fußballspiel im Stadion an der Hammer Straße.

Nach zwei Jahren wurde erstmals wieder eine Ehrendame geehrt. Groß war die Freude, als Tanja Bürger auf die Bühne gebeten wurde. Als Betreuerin der Hillis und langjährige Koordinatorin der Damen-Fußgruppe habe sie sich um die KGH verdient gemacht, lobte Präsident Balderi die Geehrte. Die Damen-Gruppe stimmte spontan den Ruf an: „Ohlala, wir haben eine Tanja.“

Groß war der Jubel, als das Stadtjugendprinzenpaar Lara Köttendrop und Jost Middendorf sich die Ehre gaben. Die Prinzessin kommt aus Hiltrup, der Prinz aus Amelsbüren. Was kann es Schöneres geben für Karnevalisten aus Münsters Süden, die sich längst – ob sie nun zur KGH, dem CCH, den „Jungs und Mädels“ oder zu den Narrenfreunden gehören, im Gasthaus Bröker eingefunden hatten. Spät am Abend schaute auch Prinz Thorsten II. kurz vorbei.

„Was kann es Besseres geben als den Karneval mit Euch erleben.“ Der neue Song der KGH könnte auch sein Prinzen-Lied sein. „Lass uns die Gläser heben. In Hiltrup ist‘s schön zu leben.“