Münster-Hiltrup -

Die nordrhein-westfälischen Special Olympics haben Halt in Hiltrup gemacht: Zwölf Teams von zehn verschiedenen Einrichtungen aus dem ganzen Bundesland spielten in Roccos Soccer Arena an der Hünenburg um Medaillen und schöne Preise. Insgesamt nahmen 120 Fußballer mit einer geistigen Behinderung am Turnier teil.