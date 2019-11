Anna-Maria Pfotenhauer wurde geboren in Bad Godesberg. Sie studierte evangelische Theologie in Bonn und Münster sowie Kirchenmusik an der Folkwanghochschule Essen. Seit 2003 ist sie Kirchenmusikerin in Spenge/Ostwestfalen.

Claudia Onnebrink wurde in Endingen, studierte in Münster Musik und Mathematik auf Lehramt sowie Kirchenmusik an der Musikhochschule Köln. Sie ist heute als Lehrerin in Warendorf tätig.

Seit mehr als 20 Jahren verbindet die beiden die Liebe zur vierhändigen Musik und damit zahlreiche Konzerte an verschiedenen Orten. Für den Abend stehen „akustische Perlen“ aus dem 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit auf dem Programm. Die Komponisten stammen aus Europa und den USA.

Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Eintrittskarten gibt es im Infopunkt auf der Marktallee und in der Stadtteilbücherei.