Ein ganz besonderer Gast ist der Comic-Künstler Jörg Hartmann aus Münster. Er wird Original-Seiten aus seinem Comic zur Kult-Serie Wilsberg sowie Siebdrucke präsentieren wird. Zudem gibt es einen Cosplay-Wettbewerb. Beim Cosplay (wörtlich übersetzt „Kostümspiel“) verkleiden sich die Teilnehmer wie eine Figur aus einem Manga, Anime, Film, Comic oder Videospiel.

Die Zeichnerallee der Comiczeichner und Illustratoren stellt einen weiteren Höhepunkt der Convention in Münster dar. Zahlreiche Comiczeichner, Mangaka, Illustratoren und Grafiker präsentieren auf der Comicmesse in der Stadthalle feine Werke, Originale und Comics. „Von antiquarischen Comic-Heften über Merchandise, Figuren, Spielzeug und Original-Kunstwerken wird alles angeboten, was das Herz von Comic-Sammlern und Manga-Fans höherschlagen lässt“, so die Pressemitteilung.

Wer sich nicht darauf beschränken möchte, Comics- und Mangas zu lesen, kann sich auch einmal daran versuchen, einen selber zu zeichnen. Von 15 bis 16.30 Uhr werden kostenlose Zeichenkurse angeboten. Alle Malsachen sind vorhanden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, wer mitmachen möchte, kann einfach wenige Minuten vor Kursbeginn zur Bühne kommen und mitzeichnen.

Der Eintritt zur Convention kostet fünf Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.