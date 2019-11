„Egal ob tanzbarer Discofox, rhythmische Clubsounds, aktuelle Charts oder Hits der 1990er Jahre – kein musikalischer Wunsch bleibt offen“, schreiben die Veranstalter. „Wir freuen uns sehr auf die Premiere in der Stadthalle in Hiltrup und versprechen eine unvergessliche Partynacht“, sagt Gregor Czarnuch von der Agentur viva concepts Niederrhein GmbH. Erwartet würden über 1000 Gäste aus der gesamten Region. Eine Besonderheit sei neben den drei Tanzflächen der Raucherbereich – gestaltet als „Münsters kleinster Weihnachtsmarkt“ mit Glühwein, Punsch, Bratwurst und anderen Spezialitäten.

Vorverkaufstickets gibt es zum Preis von 14 Euro bei Edeka Stroetmann, im Infopunkt Hiltrup, bei den Westfälischen Nachrichten am Prinzipalmarkt, beim Reisebüro Hülsmann, bei Green Hill Records, bei Ticket to Go Münster und an allen CTS-Vorverkaufsstellen.