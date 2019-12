Münster-Hiltrup -

Mit der Weihnachts-Marktallee hatte am Samstag ein neues Event im Advent seine Premiere. Vom Lichterfest alter Prägung sprach kaum noch jemand. Der neue Name Weihnachts-Marktallee kam allseits positiv an. „Das klingt einfach charmant. Ein schönes Wortspiel.“