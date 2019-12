Münster-Hiltrup/Amelsbüren -

50 Fachleute aus ganz Deutschland und den angrenzenden Niederlanden trafen sich in einem Experten-Workshop zum Thema „Kiebitzmonitoring in Deutschland“. Die Veranstaltung am Institut für Landschaftsökologie wurde von der Nabu-Naturschutzstation Münsterland mitorganisiert.