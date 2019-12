Höhepunkt der Feier war eine Welt-Uraufführung, wie Pfarrer Jörg Hagemann erwartungsvoll formulierte, „und der welturaufführende junge Komponist ist auch da“. Gemeint war die „Missa Sancti Nicolai“ des Organisten Felix Bräuer aus Bautzen, der bereits mehrere Gastspiele in Wolbeck hatte.

Seine Missa für Chor und Orgel entstand 2019 für den Kirchenchor von St. Nikolaus. Das Kyrie verarbeitet klassische Gestaltungsmittel, endet aber im Schlusstakt modern, schafft eine Erwartung von mehr. Im Gloria der Messe verarbeitet Bräuer die Melodie des Patronatslieds „Nun, Brüder, sind wir frohgemut“.

Der Chor bewältigte nicht nur die Missa mit Bravour, er war auch später auf dem Nikolaus-Markt mehrfach zu hören, wiederum geleitet und begleitet von Bräuer und dem Kirchenmusiker von St. Nikolaus, Thorsten Schwarte. Der Chor war um neue mit Sängerinnen und mit Sänger.

Gleich zweimal waren die Kinder eingeladen, zum Altar zu kommen. Einmal, sich einen kleinen Schokoladen-Nikolaus abzuholen. Jede Kirche habe ihren Patron, also einen Schutzheiligen, hatte Pastoralreferent Thomas Husmann erläutert, und der heilige Nikolaus von Myra sei jener von Sankt Nikolaus in Wolbeck. Nikolaus sei „keine Not vorbeigegangen“. Er habe das gelebt was wir Christen leben sollen: Nächstenliebe, Hinwendung zum anderen, gerade in der Not.“ Nikolaus habe nicht „durch fromme Sprüche gewirkt, sondern durch Taten“. Diesen Gedanken betonte das Lied „Mache dich auf und werde Licht“ – erst spielte es Breuer an der Orgel, dann sei es der Chor, dann alle schließlich erklang es aus Kinderkehlen.

Zum zweiten Mal kamen die Kinder nach vorn während der Kommunion. Sie wurde begleitet von Sebastian Pietsch am Cello. Viele Gläubige folgten der Einladung von Pfarrer Hagemann, über den Mittelgang hinweg eine Verbindung von Hand zu Hand zu schaffen.

Zu einem Benefizkonzert am Sonntag (15. Dezember) laden ein der Marine-Shanty-Chor Münster und der Ortsverein Wolbeck (18 Uhr). Als nächster Chor wird ein Projekt-Chor mit neuen geistlichen Liedern in sein Nikolaus zu hören sein, mit dem Programm „Die Zeit ist erfüllt“ (25.12., 11.30 Uhr).