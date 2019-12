An zwei Orten gleichzeitig

Die Künstlerin Christel Lechner hat es schnell realisiert. So einfach ist das nicht in Hiltrup. Einen zentralen Ortskern gibt es nicht. Der Ort gleicht einem Straßendorf. Und wo will man da anfangen, die Kunstwerke zu platzieren, die Ende März 2020 im öffentlichen Raum Einzug halten sollen?

Auch für die Kulturbühne Hiltrup war der Weg offensichtlich kein Leichter. Jahr und Jahr wurden Gelder angespart. Und doch reichten die Mittel nicht aus, die lebensgroßen Betonfiguren, die Christel Lechner seit 30 Jahren anfertigt, nach Hiltrup zu holen. Eine Herkules-Aufgabe sei das gewesen, sagt Annette Paßlick-Wabner, Sprecherin der Kulturbühne. Von Ende März bis Anfang Juli sollen 40 dieser Alltagsmenschen im Ortsbild zu sehen sein.

Bei ihrem Besuch gab Christel Lechner Einblicke in ihr Denken und Fühlen. Ja, sie stelle gerne in kleineren Städten aus, erklärte sie, weil hier oftmals jene Menschentypen zu finden seien, die sie mit ihren Figuren darstellt. Dass sie nur dicke Menschen anfertige, stimme nicht, sagt sie ganz entschieden. Sie stelle Menschentypen aus, denen sie im Alltag begegne.

Sie selbst betrachtet sich als „Kind des Ruhrpotts“. Ihre Alltagsmenschen seien eine Erinnerung an eine heile Welt, die sie aus ihrer Kindheit im Kopf habe. Sie spricht von Männern, die im Feierabend vor dem Taubenschlag sitzen und ihr Bier trinken. Seit 30 Jahren baut sie beispielsweise der Putzfrau, dem Klempner oder dem Straßenfeger Denkmäler und positioniert sie mitten ins Leben. Genau dort, wo man diesen Menschen begegnen kann. Und doch gibt es Einschränkungen: Menschen etwa mit ihren allgegenwärtigen Handys in der Hand stellt sie nicht aus. „Das sollen dann andere machen“, meint sie.

In Hiltrup soll der geplante Skulpturenweg seinen Auftakt nehmen vor dem Mutterhaus der Missionsschwestern. Der Ort ist bewusst gewählt: Die ersten beiden Skulpturenausstellungen fanden 2011 und 2016 im Park der Schwestern statt.

Auf dem Weg zum Bahnhof begegnet man immer wieder Figuren aus dem Lechnerschen Kosmos. Am Bahnhof sollen zwei Reisende zu sehen sein. Im Museumspark verabreden sich zwei Figuren am Rande des Skulpturenweges zum Picknick. Vor der Sparkasse werden gleich zwei Alltagsmenschen zu sehen sein.

Die Sparkassen-Stiftung unterstützt die Aktion nachhaltig: „Diese Open-Air-Ausstellung punktet durch die Beliebtheit und Bekanntheit der sympathischen und liebenswerten Betonfiguren jenseits aller Glamour- und Schönheitsideale“, erklärt Dr. Anne Saxe, Vorstand der Stiftung der Sparkasse Münsterland-Ost.

Der Vorsitzende der Stadtteiloffensive, Jan Kaven, freut sich darüber, „renommierte Kunst nach Hiltrup zu holen und im Alltag stattfinden zu lassen“. Hans Muschinski sieht sich nach zehn Jahre andauernden Bemühungen endlich belohnt.

Geplant ist eine Doppelausstellung. Zeitlich wird von Ende März bis Anfang Juli ebenfalls eine Ausstellung mit den Alltagsmenschen in Telgte zu sehen sein. In Telgte stellt Christel Lechner bereits zum dritten Mal aus.

In diesen Kooperationen sieht sie ein Konzept für die Zukunft: Die kleineren Städte müssten sich vernetzen, zeigt sie sich überzeugt. Demnächst werde sie am Niederrhein sogar in vier Städten gleichzeitig ausstellen, erzählt sie.