Neben den 16 barrierefreien Mietwohnungen ist Platz für die Tagespflege und einen offenen Quartierstreff. Die BKV Baubetreuung GmbH aus Hamm kooperiert dafür mit dem Altenhilfe-Zentrum St. Clemens und der Meyer-Suhrheinrich-Stiftung.

Die Meyer-Surheinrich-Stiftung wird mit dem offenen Quartierstreff mit neuen Idee an den Start gehen, verspricht Vorstandsmitglied Christian Kloster. Ein wichtiger Bestandteil wird der offene Mittagstisch sein, an dem jeder – nach Anmeldung – teilnehmen kann. Das Essen soll aus der Küche des Altenhilfe-Zentrums kommen. Birgit Volbracht vermutet, dass man zu Beginn zweimal wöchentlich an der Start gehen werde.

Fest steht zudem bereits jetzt, dass das in Hiltrup-Ost fest etablierte Seniorentreff an den Loddenweg umziehen wird. In der Planung sei eine Betreuungsgruppe für demenzerkrankte Menschen. Außerdem will die Stiftung feste Sprechstunden im Marienquartier anbieten. „Wir verstehen uns als Anlaufstelle für Senioren in Hiltrup-Ost“, sagt Birgit Volbracht.

Als Einzugstermin für die künftigen Mieter peilt Investor Peter Eckhardt den 1. September als Einzugsdatum an. Mit dem Bauverlauf zeigt er sich gut zufrieden. Der Rohbau stehe, das Gebäude werde in Kürze von oben geschlossen sein.

In der vergangenen Woche gab es den ersten Kontakt mit den Interessenten. Acht Wohnungen sind bereits vergeben, erzählt Peter Eckardt . Überrascht sei er gewesen, dass es ausschließlich Personen gewesen seien mit Hiltruper Postleitzahl. Birgit Volbracht vermutet, dass es überwiegend Menschen aus Hiltrup-Ost sind. „Wer ist Ost lebt, möchte dort auch bleiben und nicht in die Mitte ziehen“, sagt sie und stützt sich auf ihre Erfahrungen aus der aufsuchenden Seniorenarbeit.

„Ich glaube, das ist eine gute Kombination, wir werden ein breites Angebot unter einem Dach haben“, stellt Investor Peter Eckardt zufrieden fest. Kritische Töne kommen ihm allenfalls bei dem gegenwärtigen Einzelhandelsangebot in Hiltrup-Ost über die Lippen. „Weniger Geschäfte sollten es wirklich nicht werden.“ sagt Peter Eckardt. Ansonsten kann für ihn das Marienquartier am Loddenweg durchaus Pilotcharakter haben. Mit einer weiteren Kirchengemeinde sei er bereits über ein ähnliches Bauprojekt im Gespräch.