Zum zehnten Mal in Folge feiert die gesamte Schulgemeinde des KvG-Gymnasiums einen Jahresabschlussgottesdienst im Dom zu Münster. Am Freitagmorgen werden sich wieder mehr als 1000 Schüler und Lehrpersonen auf den Weg machen. In diesem Jahr wird allerdings einer fehlen, der bereits vor neun Jahren bei der Premiere dabei war: Bruder Konrad Schneermann , der ehemalige Schulseelsorger, ist im Laufe des Jahres am KvG ausgeschieden und hat neue Aufgaben übernommen.

Es war ein zweifellos ein kühnes Unterfangen, als die Premiere unmittelbar bevor stand: Zehn Busse waren gechartert worden. Doch ob es tatsächlich losgehen würde, entschied sich erst am frühen Morgen. Starker Schneefall in den Tagen zuvor hatte auf Münsters Straßen für ein Winterchaos gesorgt. Es kamen aber alle sicher an.

„Spätestens als das Projektorchester Händels „Music for the Royal Fireworks“ zum Besten gab, waren alle Zweifel wie weggeblasen“, schrieb damals unsere Zeitung. „Pauken und Trompeten sorgten unweigerlich für eine Gänsehaut-Feeling.“

Für Schulleiter Dr. Heinrich Zopes ist dieser Moment weiterhin ein ganz besonderer. Wenn die Musik einsetzt, erzählt er, fällt der ganze Stress der Tage und Wochen zuvor ab. Vergessen sind die vielen Klausuren, die die Schüler zu schreiben hatten und die Terminhatz vor Weihnachten. „Dann stellt sich erstmals das Gefühl von Weihnachten ein“, schwärmt der Schulleiter, der diese Tradition am KvG seinerzeit begründete. Er hatte die Idee von Köln nach Münster mitgenommen.

Mittlerweile wird der Gottesdienst über die Internetportale des Bistums Münster und des Paulusdomes übertragen. Die Übertragung startet am Freitag um 10 Uhr. Für den neuen Schulseelsorger am KvG, den Pastoralreferenten Daniel Mittelstaedt, wird der gemeinsame Schulgottesdienst eine Premiere sein.

Pfarrer Mike Netzler (St. Clemens) wird den Gottesdienst zelebrieren.