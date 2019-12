Betroffen sind auch Kunden zum Beispiel von der Commerzbank und Deutschen Bank: Der Geldautomat gehört zur Cash Group.

„Für mich ist der Geldautomat sehr wichtig“, berichtet ein Hiltruper unserer Zeitung. Er ist zu Fuß nicht gut unterwegs und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Seit die Filiale der Deutschen Bank an der Marktallee im Sommer 2016 geschlossen wurde, ist er für Bargeld auf den Postbank-Automaten an der Außenwand des Kaufhauses Burgholz angewiesen. Die nächstgelegenen Standorte der Cash Group sind ansonsten nur die Shell-Tankstellen am Albersloher Weg in Gremmendorf oder an der Friedrich-Ebert-Straße in Münster.

Zum Hintergrund: Der Familienbetrieb Burgholz wird im Frühjahr aus Altersgründen aufgegeben. Die 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche werden demnächst von der Firma Woolworth bespielt. Die bislang integrierte Filiale der Deutschen Post muss samt Geldautomat weichen.

Zumindest für die Filiale konnte die Deutsche Post schnell Ersatz organisieren. Im Gebäude Marktallee 81-83 (neben Papa George an der Kreuzung Hülsebrockstraße) wird ab dem 1. Februar die neue Postfiliale untergebracht sein. Aktuell werden die typisch gelben Postmöbel angeliefert. Es fehlen nur noch die neuen Postfächer und eine neue Außengestaltung. Die Handwerker und der Inhaber der neuen Filiale sind etwas in Eile, eigentlich wollte man vor Weihnachten schon weiter sein.

Natürlich ist die neue Postfiliale auch ein Anlaufpunkt für alle Postbankkunden. Nur einen Geldautomaten der Cash Group – den wird es definitiv nicht vor Ort geben, heißt es vom Geschäftsinhaber.

Das wird von der Postbank selbst bestätigt: „Derzeit haben wir noch keinen Ersatzstandort. Wir sind jedoch bemüht mit der Deutschen Post einen neuen Standort zu finden, um die Bargeldversorgung zu gewährleisten“, erklärt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Zeitung.

Zuletzt hatte der Rückzug der Sparkasse in Hiltrup-Ost und Berg Fidel für Furore in Hiltrup gesorgt (wir haben berichtet). Im Frühjahr hatte sich das Geldinstitut im Emmerbach-Treff den Fragen enttäuschter Kunden gestellt. Besonders alte Menschen fühlen sich durch den Rückzug der Bankeninfrastruktur benachteiligt.