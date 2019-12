Spiel von Licht und Wasser

Dem Fotografen Michael Grottendieck haben es die vielgestaltigen Lichtspiele auf der Wasseroberfläche angetan. Wasser verändert sich ständig und ist stets in Bewegung. Fotografie fängt Momente ein, lenkt den Blick auf das Wesentliche und macht im wahrsten Sinne des Wortes ganz besondere Augenblicke sichtbar.

Für überraschende und spannende Farben- und formenreiche Lichtspiele bietet der Dortmund-Ems-Kanal im Bereich Hiltrup einzigartige Voraussetzungen. Gebäude und Bäume am Kanal, vor allem Brücken und Türme, die sich in der Wasseroberfläche spiegeln, gehören deshalb zur Grundausstattung jeder Bildkomposition.

Die zweite wichtige Voraussetzung gilt, so Grottendieck, für jede Art von Fotografie: Das Licht muss stimmen. So richtig geht es für den Fotografen los, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Sobald die Wellen hochschlagen, fügen sich Farben und Formen kaleidoskopartig zu neuen Mustern zusammen. Allerdings vergehen sie so schnell, wie sie entstanden sind.

Die erstmals gezeigten Fotografien von Michael Grottendieck halten diese Werke der Natur fest und sind eine Einladung zu einem Fest der Fantasie.

Die Ausstellung „Auf dem Wasser. In Bewegung“ ist vom 5. Januar bis 12. Februar 2020 im Kulturbahnhof während der üblichen Öffnungszeiten montags von 17 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 18 Uhr zu sehen. Die Vernissage beginnt am 5. Januar (Sonntag) um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Drei Fragen an Michael Grottendieck

Zwischen den Vorbereitungen für die Ausstellung und das Weihnachtsfest unterhielt sich WN-Mitarbeiter Peter Sauer mit Michael Grottendieck. Im Gespräch ging es um die Faszination des elementaren Sujets Wasser im Kontext zur Hiltruper Ortsgeschichte.

Wie kamen Sie darauf, eine Ausstellung zum Thema Wasser zu machen?

Grottendieck: Wasser ist grundsätzlich ein spannendes Thema. Wasser zieht die Menschen unweigerlich an. Wem müsste man das sagen – hier in Hiltrup? Mit dem Kanal, dem See und der Hohen Ward.

Hat Wasser eher eine erfrischende oder beruhigende Wirkung auf Sie?

Grottendieck: Ganz klar eine erfrischende Wirkung. Obwohl die eine oder andere Fotografie, die entstanden ist, auf den Betrachter ganz sicher eine beruhigende Wirkung ausüben wird. Dem kann und will ich mich auch nicht entziehen.

Warum eignet sich der Kulturbahnhof Hiltrup so gut für ihre Ausstellung?

Grottendieck: Der Kulturbahnhof ist ein sehr schöner Ort, der über Atmosphäre und Ausstrahlung verfügt. In den vergangenen fünf Jahren hat er sich hervorragend entwickelt. Zudem erinnert er als Teil des Dreiklangs Bahnhof, Kanal und Prinzbrücke an historische Industriekultur in Hiltrup.