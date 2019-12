Auf den Feldern singen die Engel

Zu Weihnachten 1949 strahlte Licht aus den Fenstern des weiß verputzten Hauses an der Thierstraße. Für Familie Hartwig war es das erste Weihnachten in den eigenen vier Wänden. Ein Haus im Grünen mit einem freien unverbauten Blick auf Wald und Felder. In den dunklen Jahren der NS-Herrschaft hatte sich der Künstler neu orientieren müssen. Denn seine Malweise, die er am Bauhaus in Dessau gelernt hatte, war verpönt gewesen. Als Soldat war er in den Krieg gezogen und in Gefangenschaft geraten. 1949 schien all das weit zurück zu liegen, der Blick war nach vorne gerichtet.

In der Küche schuf der Künstler einen ersten Zyklus mit gut einem Dutzend Holzschnitten. Die Familie hatte zwar ihr neues Haus beziehen können, doch die finanziellen Mittel waren sehr bescheiden. Um das gesamte Haus zu heizen, dafür reichte das Geld wohl nicht. Das Atelier blieb kalt. Unter den Motiven der Holzschnitte befand sich ein weichnachtliches Motiv. Eine Krippenbild, das so ganz anders war als die damals üblichen Darstellungen.

Der 1907 geborene Emil Bert Hartwig lebte bereits seit 1934 in Hiltrup. Dass er 1927 zum Studium an das heute so berühmte Bauhaus in Dessau gekommen war, wussten in Hiltrup nur die wenigsten. Der junge Student absolvierte den Vorkurs bei Josef Albers , er besuchte die Weberei-Werkstatt bei Gunta Stölzl und nahm an den Malklassen von Wassily Kandinsky und Paul Klee teil. Als Meisterschüler folgte er seinem Lehrer Paul Klee nach Düsseldorf. Als der 1933 von den Nationalsozialisten an der Kunstakademie entlassen wurde, zog auch Hartwig sich zurück. Für ihn ging es nach Hiltrup.

Er „lebte und darbte dort unauffällig“, hat sein Freund Arno Piechorowski über ihn gesagt. Hartwig wurde Mitglied der Künstlergemeinschaft „Die Schanze“, um in der NS-Zeit malen zu dürfen. Es entstanden kleine Ölbilder, zumeist Blumenstillleben und Landschaften, für die er Käufer suchte, „die ihm das Überleben sicherten“, wie Piechorowski schilderte. Das sollte sich bis Ende der 1940er Jahre nicht ändern: Um Aufträge zu bekommen, malte er weiterhin genau das, was der westfälische Kunstgeschmack wünschte. Geschätzt waren Blumen- und Landschaftsbilder. In den Wohnzimmern zahlreicher Hiltruper Bauern hinge damals seine Bilder. Zumeist war ein Strauß frischer Sommerblumen in einer braunen Tonvase zu sehen.

Exakt so ein Bild besaß Prof. Dr. Willi Wohlenberg, der an der Raphaelsklinik als Chefarzt tätig war. Nach den Bombenangriffen auf Münster war die Raphaelskinik nach Hiltrup in das alte Kloster der Hiltruper Missionare ausgelagert worden. 1948 gehörte Hartwig zu Wohlenbergs Patienten. Hartwig zahlte „in Naturalien“. Der Chefarzt erhielt ein Öl-Bild, das sich jahrzehntelang im Familienbesitz befand. Anneliese Roth, die Tochter des ehemaligen Chefarztes, schenkte es im Sommer 2019 dem Hiltruper Museum. „Weil es hier gut aufgehoben ist.“

Emil Bert Hartwig nahm bis 1967 regelmäßig an den Jahresausstellungen der „Schanze“ teil. 30 Jahre lang war er bis Mitte der 1960er Jahre regelmäßig im Landesmuseum und Kunstverein Münster mit Arbeiten vertreten. Von 1957 an war er 20 Jahre lang als Dozent für Zeichnen und Malen an der Werkkunstschule tätig.

Für Hartwig gilt, was sich auch bei anderen Künstlern seiner Generation beobachten lässt: Sie fingen erst sehr spät an, wieder so zu malen, wie sie es am Bauhaus gelernt hatten. „Ich male wieder Aquarelle“, schrieb Emil Bert Hartwig im Juli 1968. Es entstand ein imposantes Alterswerk, das weit mehr ist als die populären Hippe-Drucke, die sich ab 1970 auch in seiner Wahlheimat Hiltrup einer größeren Beliebtheit erfreuten. Hartwigs Arbeiten waren von nun an in Einzelausstellungen zu sehen.

Hartwig malte zart kolorierte Aquarelle und Ölbilder, die stark an die Arbeiten Paul Klees erinnern, seinen Lehrer aus Dessauer und Düsseldorfer Tagen. Geometrisch angeordnete Farbflächen überzog er mit einem Netzwerk von hellgetönten Linien. Diese Tuschelinien trug der Künstler mit einem Zahnstocher auf. Mit ihrer „ganz eigenwilligen Oberflächenstruktur“ erinnern diese Bilder an Teppichfasern, stellt die Kunsthistorikerin Dr. Dagmar Kronenberger-Hüffer fest. Der Künstler schlug damals bewusst einen Bogen zu seiner Studienzeit am Bauhaus.

Der Bauhaus-Tradition fühlte sich der Künstler zeitlebens verpflichtet. In seinen Auftragsarbeiten ließ er nur selten anklingen, was er dort gelernt hatte. Ganz anders waren Arbeiten, die er als freier Künstler schuf. Dazu zählte bereits sein erster Holzschnittzyklus 1949/50. Obwohl er zahlreiche traditionelle Motive aus seinem bäuerlichen Umfeld aufnahm, hinterließen die Holzschnitte einen kräftigen Eindruck – wie etwa auf den jungen Erwin Löhr, der damals als Schüler des KvG-Gymnasiums und Stipendiat der Werkkunstschule häufiger den Künstler besuchte. „Ich war oft bei Hartwig zu Hause und empfand die Besuche immer als sehr anregend.“ Besonders lebhaft in Erinnerung ist dem heute 85-jährigen Löhr ein dramatisch in Szene gesetzter Hahnenkampf. „Das Bild hing bei ihm im Treppenflur“, sagt Löhr.

Unter den gut einem Dutzend Arbeiten des ersten Zyklus‘ befindet sich zudem eine Krippendarstellung, die auf ein Stallgebäude verzichtet und sogar ohne Maria und Josef auskommt.

Dennoch ist das Christus-Kind nicht alleine. Es ist umgeben vom Stern zu Bethlehem sowie einer Schar von Engeln. Die himmlischen Wesen singen und musizieren mit Flöte, Trompete, Triangel, Geige, Mandoline und Cello. Das Bild strahlt eine große Musikalität aus.

Ein Kenner schwärmte sogar von „tänzerischer Aufgeräumtheit“. Denn bei Emil Bert Hartwig tanze die Struktur des Bildes mit dem Bildmotiv. Wann kann man das über Kunst aus dem Münsterland sagen! Und das zu dieser Zeit!

Dabei orientierte sich der Künstler eng an dem Evangelium nach Lukas. Dort heißt es: „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr“, sagte der Engel, der den Hirten auf dem Feld erschien. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.“