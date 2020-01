Die Sternsinger sammelten in den Gemeinden diesmal schwerpunktmäßig für Kinder im Libanon

Wie in weiteren Gemeinden in Hiltrup und Münster-Südost waren in den vergangenen Tagen auch in St. Marien Sternsinger und Sternsingerinnen unterwegs, um für Kinder im Libanon und weltweit zu sammeln und ihren Segen an die Häuser zu schreiben. Das Kindermissionswerk unterstützt mit der Sternsinger-Aktion in diesem Jahr speziell im Libanon besonders solche Initiativen, die ein partnerschaftliches Zusammenleben von Kindern über religiöse Grenzen hinweg ermöglichen, heißt es vom Organisationsteam in der Gemeinde St. Marien.