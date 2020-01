Stephanie Borgert bekommt von ihrer Großmutter einen Ordner mit Prozess-Unterlagen ihres Großvaters in die Hand mit den Worten: „Mach damit nach meinem Tod, was Du willst“. Auf Grundlage des Originaldokuments ist ein Theaterstück entstanden. Stephanie trifft auf den sehr lebendigen „Geist“ ihres Großvaters und stellt ihm die Fragen, „die uns allen unter den Nägeln brennen. Als Kriegsenkel stellen wir uns der nicht ganz leichten Aufgabe nicht zu vergessen und unsere vermeintlich private Geschichte zur Allgemeinen zu machen. Wir alle sind Teil dieser Geschichte, ob wir wollen oder nicht“, heißt es in der Ankündigung.

Regie und Textfassung stammen von Carola von Seckendorff. Auf der Bühne sind Hannes Demming, Cornelia Kupferschmid und Stephanie Borgert zu erleben. Restkarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro in der Stadtteilbücherei St. Clemens, ✆ 0 25 01/ 1 62 53, und an der Abend­kasse zum Preis von 15 Euro.