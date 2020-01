Dass es noch Karten gibt, ist letztlich ein Glücksfall für die Fans der „Zwarties“. Denn für den ursprünglichen Konzerttermin am 29. November waren die Karten innerhalb weniger Tage ausverkauft. Jedoch musste das Konzert wegen Krankheit ausfallen. Genauer gesagt: Es musste verschoben werden.

Der Kulturbahnhof Hiltrup weist ausdrücklich darauf hin, dass die Eintrittskarten für den ursprünglichen Konzerttermin für dieses Konzert gültig sind. Einige hatten ihre Tickets zurück gegeben – so dass diese wieder in den freien Verkauf gelangen konnten.

Tote Hosen? Nix da! Immer noch das alte Fieber. Super Stimmung und auch Gänsehaut-Feeling sind garantiert, wenn „Die Zwarties“ dem Publikum mit rockigen Klassikern einheizen, es mit Ohrwürmern zum Mitsingen animieren oder mit beliebten Balladen erfreuen.

Dies ist die fünfte Veranstaltung der „Zwarties“ innerhalb einer Jahres. Sie traten im Hiltruper Museum, auf dem Hiltruper Frühlingsfest, bei der Serenade im Museumspark und dem Volksbank-Münster-Marathon auf.

Nachdem sie im Herbst 2018 den Hiltruper Musik-Contest im Kulturbahnhof gewonnen haben, kehren „Die Zwarties“ nun mit einem neuen Programm hierher zurück, um alte und neue Fans mit Oldies, Rock und Pop der 1960er und 1970er Jahre zu begeistern.

Die sieben Musiker präsentieren Songs von den Toten Hosen, CCR, den Beach Boys, The Hollies, The Rolling Stones, The Lovin´ Spoonful, Queen, Eric Clapton, Steve Winwood und noch vielen anderen.

Die „Zwarties“ sind Christian Gerigk (Gitarre und Gesang), Klaus Kauther (Gitarre, Bass), Fritz Kerstin (Bass, Saxophon, Mundharmonika), Dieter Rosin (Schlagzeug), Jürgen Ullmeyer (Gitarre), Peter Vestring (Gitarre und Gesang) und Rike Weßling (Keyboard und Gesang).

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro in der Stadtteilbücherei St. Clemens, ✆ 0 25 01/1 62 53. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro.